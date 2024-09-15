Киев сообщил о многомиллионных убытках из-за экологического кризиса на реке Десне
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Власти Украины подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате загрязнения реки Десны. По данным заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов страны Игоря Гопчака, общая сумма убытков составляет около 415 млн гривен, что эквивалентно 10 млн долларов, пишет «Прайм».
Как сообщил Гопчак в эфире телеканала «Рада», загрязнение дошло до 336 км от устья Десны и распространилось на территорию Киевской области. Однако основная концентрация вредных веществ по-прежнему наблюдается в Черниговской области.
«Предварительно (убытки экологии Украины — ред.) составили 415 млн гривен (10 млн долларов), это по последним подсчетам госэкоинспекции», — заявил представитель агентства.
Согласно данным украинского телеканала ТСН, результаты анализов, проведенных в Десне от устья реки Сейм до Чернигова, выявили повышенное содержание азота, железа, марганца и дефицит растворенного кислорода. Наиболее критическая ситуация сложилась в районе населенного пункта Боромики под Черниговом, где концентрация аммония превышает норму в 2,78 раза, а уровень кислорода в 15 раз ниже допустимого.
По прогнозам Укргидрометцентра, загрязненные воды Десны могут достичь Киева уже 10 сентября.