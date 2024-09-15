Киев сообщил о многомиллионных убытках из-за экологического кризиса на реке Десне

На Украине оценили ущерб от загрязнения реки Десны в 10 млн долларов

Власти Украины подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате загрязнения реки Десны. По данным заместителя главы Государственного агентства водных ресурсов страны Игоря Гопчака, общая сумма убытков составляет около 415 млн гривен, что эквивалентно 10 млн долларов, пишет «Прайм» .

Как сообщил Гопчак в эфире телеканала «Рада», загрязнение дошло до 336 км от устья Десны и распространилось на территорию Киевской области. Однако основная концентрация вредных веществ по-прежнему наблюдается в Черниговской области.

«Предварительно (убытки экологии Украины — ред.) составили 415 млн гривен (10 млн долларов), это по последним подсчетам госэкоинспекции», — заявил представитель агентства.

Согласно данным украинского телеканала ТСН, результаты анализов, проведенных в Десне от устья реки Сейм до Чернигова, выявили повышенное содержание азота, железа, марганца и дефицит растворенного кислорода. Наиболее критическая ситуация сложилась в районе населенного пункта Боромики под Черниговом, где концентрация аммония превышает норму в 2,78 раза, а уровень кислорода в 15 раз ниже допустимого.

По прогнозам Укргидрометцентра, загрязненные воды Десны могут достичь Киева уже 10 сентября.