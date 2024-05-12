Киев эвакуировал с территории Харьковской области почти тысячу человек
Власти Украины вывезли из Харьковской области почти тысячу жителей
Власти Украины вывезли из населенных Харьковской области 970 жителей, пишет РИА Новости.
«Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В ночь с субботу на воскресенье в Харькове прозвучала серия взрывов.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск «Север» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.