Киев эвакуировал с территории Харьковской области почти тысячу человек

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Власти Украины вывезли из Харьковской области почти тысячу жителей

«Полицейские Харьковской области осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

В ночь с субботу на воскресенье в Харькове прозвучала серия взрывов.

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили об освобождении группировкой войск «Север» населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.