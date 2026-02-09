Khaosod: пьяную россиянку нашли мертвой в море в Паттайе

Тело женщины обнаружили в море на территории Таиланда. Иностранка была светловолосой и в купальнике, сообщает Общественная служба новостей .

Как пишет местное издание Khaosod, тело нашли в понедельник утром вблизи пляжа Донгтан в Паттайе. При ней не было личных вещей и документов. Правоохранители предположили, что погибшая является российской туристкой, на вид ей около 30-40 лет.

В ходе вскрытия не было выявлено признаков насильственной смерти, однако выяснилось, что женщина находилась в воде примерно 5-6 часов. От тела исходил сильный запах алкоголя, что позволило следователям предположить, что туристка в нетрезвом состоянии отправилась купаться и утонула.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину смерти женщины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.