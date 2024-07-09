Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал военным преступлением действия украинских военных, которые казнили пленных бойцов армии России. Политик обратил внимание, что подразделения таких бойцов ВСУ сейчас возглавляют американские военнослужащие, сообщает Газета.ru .

Кеннеди-младший убежден, что в украинском конфликте не должны участвовать подразделения, которые управляются из США. По мнению политика, сейчас наступило время начать урегулирование кризиса на Украине.

«Сегодня возглавляемые американскими военнослужащими подразделения на Украине без суда совершают казни российских пленных. Это военное преступление», — написал Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X.

Ранее участвовавший в боях на Украине немецкий врач Каспар Гроссе рассказал журналистам, что он лично присутствовал в трех ситуациях, когда российских военнопленных казнили после попадания в плен к ВСУ.