Кемеровчанка на 340 тысяч рублей обманула государство

В Кемерове предстоит судебный процесс над 33-летней женщиной, обвиняемой в обмане государства на сумму 340 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, она обратилась в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении единовременной выплаты, предназначенной для поддержки малообеспеченных семей, желающих начать индивидуальную предпринимательскую деятельность, сообщает Сiбдепо .

По информации ведомства, обвиняемая, используя возможность представить бизнес своего бывшего мужа, уже являющегося индивидуальным предпринимателем, как собственный новый стартап, предоставила бизнес-план по организации клининговой компании. При этом у нее не было планов по приобретению необходимого оборудования и ресурсов для реального ведения бизнеса.

Полученные денежные средства она использовала по своему усмотрению. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

В судебном порядке планируется взыскать с женщины незаконно полученную сумму. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения.

