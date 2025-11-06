Кемеровчанка на 340 тысяч рублей обманула государство
В Кемерове предстоит судебный процесс над 33-летней женщиной, обвиняемой в обмане государства на сумму 340 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре Кузбасса, она обратилась в органы социальной защиты с заявлением о предоставлении единовременной выплаты, предназначенной для поддержки малообеспеченных семей, желающих начать индивидуальную предпринимательскую деятельность, сообщает Сiбдепо.
По информации ведомства, обвиняемая, используя возможность представить бизнес своего бывшего мужа, уже являющегося индивидуальным предпринимателем, как собственный новый стартап, предоставила бизнес-план по организации клининговой компании. При этом у нее не было планов по приобретению необходимого оборудования и ресурсов для реального ведения бизнеса.
Полученные денежные средства она использовала по своему усмотрению. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
В судебном порядке планируется взыскать с женщины незаконно полученную сумму. Материалы уголовного дела уже направлены в суд для рассмотрения.
