Кемеровчанином, который кошмарит соседей, теперь займется Бастрыкин

В Кузбассе разразился громкий скандал, привлекший внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Поводом послужил репортаж федерального телеканала, освещавший длительные издевательства жителя Кемерова над соседкой и ее маленькими детьми, сообщает Сiбдепо .

В связи с этим Бастрыкин лично потребовал доклад о ходе расследования. Согласно информации СК, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по тяжким статьям, включающим в себя насильственные действия сексуального характера и угрозы убийства.

Конфликт в доме продолжался в течение нескольких месяцев. Все начиналось с оскорблений и демонстрации интимных частей тела, за что нарушитель отделывался минимальными штрафами, не превышавшими 5 тыс. рублей.

В январе текущего года он вместе со своей супругой совершил нападение на свою соседку и ее сестру, используя в качестве оружия лопату. Даже после этого случая были лишь выписаны штрафы в размере 1 тыс. и 500 рублей.

Пострадавшие настояли на проведении экспертизы. Теперь данный вопрос будет рассмотрен на самом высоком уровне. Руководитель Следственного комитета поручил главе кузбасского управления Павлу Курочкину предоставить детальный отчет по делу.

