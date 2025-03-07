Кемеровчанин избил возлюбленную поленом из-за отказа жить вместе

В Кемерово рецидивист избил свою 42-летнюю возлюбленную поленом. Сейчас ему выдвинут приговор на реальный срок в исправительной колонии, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

По имеющейся информации, преступник летом прошлого года совершил избиение. Затем он самостоятельно обратился в полицию и сознался в содеянном. Злоумышленника задержали и открыли уголовное дело.

Как заявили в ведомстве, пара совместно выпивала, и мужчина решил предложить женщине жить вместе, на что получил отрицательный ответ. Не справившись с эмоциями, он из мести решил пару раз ударить возлюбленную поленом по голове и телу, а затем начал избивать ее кулаками.

От полученных травм девушка потеряла сознание, и ей необходима была помощь врачей. Прибывшие медики сняли побои и зафиксировали травмы средней степени тяжести.

Заводский районный суд г. Кемерово в приговоре упомянул, что мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе за причинение средней тяжести вреда здоровью 50-летнего гражданина без определенного места жительства.

«Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“», — добавили в ведомстве.

Сейчас по рассмотрению суда мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.