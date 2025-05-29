Казнь омская: полчища жуков-листоедов атакуют посевы
Жуки-листоеды наводнили поля с посевами в Омской области
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
Поля в Омской области наводнил рапсовый листоед. Этот жук может уничтожить посевы, сообщает Mash.
Из-за этого под угрозой находится сельское хозяйство региона. Сейчас жук поедает сорняки, но переключится на пшеницу и ячмень, как только они взойдут.
В Россельхозцентре пояснили, что нашествие жуков на поля спровоцировали ранняя теплая весна и запущенные земли, оставшиеся без вспашки. Такое происходит раз в 3-4 года.
Сегодня очаги нашествия жуков в области локализуют, поля обрабатывают биопрепаратами и вручную собирают рапсовых листоедов.
В Омской области снимают видео, где видно, что земля прямо кишит жуками. Также показано, как поля обрабатывают от вредителей.