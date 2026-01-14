Катил в инвалидной коляске: пенсионер решил улететь из Испании с трупом жены

В аэропорту на острове Тенерифе в Испании произошел жуткий случай: пожилой мужчина попытался попасть на рейс вместе с трупом своей супруги, сообщает KazanFirst .

По данным издания Diario de Avisos, пенсионер катил тело женщины в инвалидной коляске, чтобы никто не заподозрил, что та мертва. Ему удалось сохранить свою страшную тайну вплоть до момента прохождения рамки металлоискателя.

Сотрудница службы безопасности заподозрила неладное, когда обратилась к женщине, а та никак не отреагировала. Проверка состояния пассажирки показала, что дыхания нет, а температура тела аномально низкая. В результате был запущен аварийный протокол, на место ЧП прибыли сотрудники службы безопасности воздушной гавани, гражданская гвардия страны и судебно-медицинские специалисты.

Как пояснил пенсионер, его супруга скончалась в аэропорту за несколько часов до вылета. Он обвинил в случившемся инфраструктуру аэрогавани. Сейчас идет расследование, выясняются обстоятельства произошедшего.

