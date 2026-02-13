Кассир приняла роды у женщины в машине на трассе М-3
Работница отдела продаж транспондеров на трассе М-3 «Украина» Ирина Скобкина оказала помощь женщине, приняв роды прямо в салоне автомобиля. Об этом она рассказала RT.
«Забегает мужчина с криками: „Помогите, что мне делать? У меня в машине женщина родила“», — вспомнила Скобкина.
Кассир рассказала, что не потеряла самообладания и сразу набрала номер экстренной помощи 112. Медики по телефону рассказали, как продезинфицировать руки, обрезать пуповину и закутать малыша. Поблизости находились отец и дядя ребенка. Тем временем трехлетний сын супругов мирно дремал на пассажирском сиденье спереди.
Вечером в тот же день близкие перезвонили Ирине и сообщили, что с матерью и малышом все в порядке. Женщина отметила, что после происшествия очень волновалась, опасаясь ошибиться, поскольку на ней была колоссальная ответственность.
Это не единственный эпизод, когда она выручила окружающих. Летом 2025 года в помещение влетел мужчина с повреждением кисти. Ирина предложила ему анальгетик и вправила руку по его подсказкам.
