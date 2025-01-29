Каршеринг въехал в КАМАЗ на Подушкинском путепроводе в Москве. Есть погибший
Один человек погиб при столкновении авто каршеринга и КАМАЗа в Москве
Фото - © Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
Ночью в среду на Подушкинском путепроводе в районе дома 1, стр. 1, автомобиль каршеринга BAIC врезался в стоящий КАМАЗ. Один человек погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
Авария произошла около 03:00.
По предварительным данным, водитель каршеринга не справился с управлением. Он погиб.
По факту аварии проводится проверка.
Госавтоинспекция также опубликовала фото ДТП. На снимках видно, что BAIC смят: передняя часть искорежена, нет передней пассажирской двери.