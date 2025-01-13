«Караван» кибертраков Tesla поехал помогать пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Кибертраки от Tesla привлекли к помощи пострадавшим при пожарах в Калифорнии

«Караван» из Tesla Cybertruck заметили на американских дорогах. Электромобили едут на помощь пострадавшим от мощнейших лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес, сообщает РИА Новости .

В Сети появилось видео того, как кибертраки проезжают по огороженной конусами полосе. Это событие сопровождается восхищенными возгласами автомобилистов, остановившихся по обеим сторонам дороги, чтобы пропустить колонну.

Как пояснил гендиректор Tesla Илон Маск в своих соцсетях, Tesla Cybertruck будут использоваться как базовые станции для обеспечения энергией местных терминалов Starlink. Таким образом удастся повысить качество связи там, где наблюдается наиболее сложная ситуация.

Бушующие в Калифорнии лесные пожары унесли жизни 24 человек, их площадь превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил 2,3 тыс. строений, среди них есть дома знаменитостей — Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека, Хантера Байдена и др.