Канат едва не задушил девочку на детской площадке в Москве

На юго-западе Москвы подруги спасли 10-летнюю девочку, которую едва не задушил канат на детской площадке. Школьница лазала по веревке, как вдруг она обвилась вокруг шеи несовершеннолетней и начала душить, сообщает сайт MK.Ru .

Знакомые побежали на помощь девочке, когда она начала паниковать и задыхаться. Подруги пытались развязать веревку или перерезать ее, однако попытки оказались безуспешными. Маленькие москвички не смогли связаться с родителями из-за того, что телефон «не ловил» связь, и они решили вызывать экстренные службы.

На место событий прибыли сотрудники МЧС. Спасатели разрубили канат, который обвился вокруг шеи несовершеннолетней, и спасли ее. Сотрудники успокоили пострадавшую и передали ее врачам. После этого подруги школьницы побежали искать ее маму.

Пострадавшая девочка отделалась испугом и ссадинами.

«Подруги говорят, что она прихрамывает, но довольна и благодарна спасателям, что все закончилось благополучно», — добавляет издание.