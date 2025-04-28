Канадца, переехавшего в Россию, до смерти забили самокатом в Подмосковье

В Лобне Московской области трагически погиб 43-летний мужчина, переехавший в Россию из Канады. Причиной смерти стали побои, нанесенные ему самокатом в результате замечания, сообщает Инфо24 .

Все произошло ночью 26 апреля. Удар, ставший роковым, пришелся по голове. Очевидцы происшествия, оказавшиеся рядом, вызвали бригаду скорой помощи. Они также зафиксировали на видео обидчиков и отогнали их. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось.

По информации областной полиции, нападавший дважды ударил мужчину кулаком в лицо, что привело к падению и удару головой об асфальт. Задержанным оказался 20-летний молодой человек. Местные жители утверждают, что он также использовал самокат в качестве оружия.

Со слов близких погибшего, он был человеком воспитанным и тактичным. Они уверены, что если он и сделал замечание, то в максимально вежливой форме. После продолжительного проживания в Канаде с родителями, он принял решение вернуться в Москву уже в зрелом возрасте. Семья погибшего настаивает на справедливом наказании виновных.