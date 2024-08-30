Камеры «Безопасный регион» помогли задержать преступников в Балашихе

23 августа в Балашихе произошло дерзкое нападение на водителя «Яндекс Такси». Два уроженца Самары и Брянска отказались оплачивать услуги перевозки, что привело к словесному конфликту, в результате которого водитель получил несколько ножевых ранений в шею. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Бригада «Скорой помощи» оперативно доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

Несмотря на то, что нападавшим поначалу удалось скрыться, сотрудникам полиции при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» успешно удалось отследить маршрут передвижения подозреваемых и задержать их. Следственный отдел по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным Следственного комитета России по Московской области, нападавшим предъявлены обвинения, они признали свою вину и раскаялись в содеянном. Теперь им грозит до 11 лет тюрьмы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.