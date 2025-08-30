Как в кино: 2 детей сбежали по простыням из квартиры в Свердловской области

сегодня в 18:03

2 детей сбежали по простыням из квартиры на 3-м этаже в Свердловской области

Двое детей смогли слезть по простыням из квартиры на 3-м этаже, они сбежали из жилого дома в Среднеуральске Свердловской области, сообщает Baza .

По словам местных, полицейские уже обратили внимание на данный инцидент.

На видео видно, как девочка-подросток слезает по простыням на козырек подъезда и убегает с другими детьми.

