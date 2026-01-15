«Как он может?»: жена Скляра заявила, что у него вечно было плохое настроение

Жена экс-заместителя министра труда Алексея Скляра, найденного мертвым 15 января, рассказала, что давно не общалась с супругом. Она отметила, что его эмоциональный фон оставался нестабильным на протяжении долгого времени, сообщает «Абзац» .

«Никакой (предсмертной — ред.) записки не было. Два месяца сыну, как он может меня винить? Я не понимаю, в чем обвиняют (меня — ред.). И это просто как какой-то сон страшный. Давно (разговаривала с мужем — ред.). Настроение у него было плохое. У него давно настроение плохое, поэтому я решила уехать на месяц-два, чтобы хотя бы немножко успокоился он, и пожить отдельно. Потому что у меня ребенок, и мне надо было его воспитывать в спокойной обстановке», — высказалась Алина М.

Она также объявила о намерении прибыть в Москву для организации похорон мужа.

Тело Скляра было обнаружено в его частном доме в столице. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Сообщается, что перед смертью он отправил друзьям сообщения с обвинениями в адрес своей жены.

Незадолго до трагедии Скляр вступил во второй брак. После завершения карьеры на государственной службе он испытал серьезные финансовые трудности. Предполагается, что это могло спровоцировать разногласия в семье, сопровождавшиеся, по некоторым сведениям, случаями домашнего насилия.

