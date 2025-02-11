Как из фильма «Омен»: чиновница убила и залила бетоном собственного ребенка

В Астрахани женщина убила сына гантелей во время ссоры и получила срок

В 2020 году в Астрахани общественность потрясло резонансное дело: чиновница Галина Морозова убила гантелей 12-летнего сына и забетонировала его тело в полу, сообщает aif.ru .

«Как специалист Морозова была отличным профессионалом, тут не поспоришь. Она же хотела баллотироваться везде и всюду. Планировала пойти в депутаты, а потом и губернатором стать», — сказал бывший коллега Морозовой.

В марте 2020 года женщина заявила, что ее сын ушел из дома и не вернулся. Она утверждала, что он связался с плохой компанией. Начались поиски, в том числе с участием экстрасенсов и гадалок, в результате тело мальчика нашли под полом дома Морозовой 19 июня.

На допросах горе-мать пытался оправдаться, обвиняя погибшего ребенка: якобы он воровал деньги и драгоценности, вел себя «как исчадие ада из фильма Омен».

Астраханский городской суд приговорил Галину Морозову к 14 годам колонии общего режима.