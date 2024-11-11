Кадыров прокомментировал ситуацию с инцидентом в Узбекистане

Кадыров отверг «чеченский след» в деле о покушении в Узбекистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг «чеченский след» в деле о покушении на экс-чиновника в Узбекистане.

В Узбекистане обстреляли автомобиль с бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Ведется следствие.

«СМИ притянули за уши версию о „чеченском следе“, а затем и вовсе подвели этот след ко мне. Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, с ситуацией уже разбираются в Чечне и Узбекистане.