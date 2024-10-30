Кадыров прокомментировал «ответку» за Гудермес
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал удар российских войск по зданию Генштаба ВСУ в Киеве «ответкой» за налет беспилотника в Гудермесе. По словам руководителя региона, при ударе по объекту ГШ погибло 9 украинских военных.
Кадыров заявил, что в Киеве атаковали центр управления беспилотных систем Генштаба ВСУ. ВКС Минобороны РФ дважды били по нему беспилотниками «Герань». По словам чеченского главы, удары произошли 30 октября в 04:00 и 05:30.
Рамзан Кадыров утверждает, что именно из этого центра управляли беспилотником, который утром 29 октября влетел в крышу здания Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.
«Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным», — написал Кадыров, ранее призвавший чеченских командиров не брать пленных на СВО после удара по Гудермесу.
Глава Чечни со ссылкой на радиоперехват украинцев заявил, что при ударе по зданию Генштаба ВСУ 9 боевиков погибли и еще 17 получили ранения.