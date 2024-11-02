«Качалась и спотыкалась»: в США свинья забралась в хозяйский гараж и напилась пива

В Соединенных Штатах свинья по кличке Клубника забралась в хозяйский гараж и выпила почти все хранившееся в нем пиво, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет американский новостной журнал Newsweek, домашняя свинья 7 лет живет на ферме у 33-летней Морган Маллинс в штате Колорадо. Морган и ее супруг обожают Клубнику и называют ее «любовью всей жизни». Необычный питомец гуляет где вздумается и дружит с уткой.

В статье отметили, что в какой-то момент свинья забралась в хозяйский гараж и опустошила запасы пива, которое хранилось с празднования Дня независимости. Клубнику обнаружили, когда она охмелела. Животное смотрело в одну точку, а также качалось и спотыкалось при ходьбе.

Из материала следует, что Маллинсы сняли происходящее на видео и выложили в Сеть. На кадрах супруг Морган осматривает пустые коробки из-под пива, лужи пенного на полу и десятки разбросанных по гаражу банок. При этом за кадром слышно крякающую утку.

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