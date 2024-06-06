К тушению НПЗ под Ростовом привлекут пожарный поезд

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Пострадавших при пожаре на НПЗ в Новошахтинске нет

Пострадавших при пожаре на НПЗ в Новошахтинске нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Готовится применение пожарного поезда, к ликвидации ЧП привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.