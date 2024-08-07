Подполье заявило о «черных трансплантологах» в Сумской области

Подполье отмечает деятельность «черных трансплантологов» из западных стран в Сумской области, пишет РИА Новости .

«Поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов», — сообщил агентству координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подполья, западные медики приехали на грузовике к местам боевого соприкосновения в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери при попытке атаковать Курскую область.