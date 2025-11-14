Юрий Дудь* получил срок

сегодня в 16:40

Юрию Дудю* вынесен заочный приговор за нарушение закона об иноагентах

Российскому журналисту Юрию Дудю* вынесен приговор за нарушение закона об иностранных агентах. Он заочно приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Дудь* признан виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Расследование установило, что журналист нарушил порядок деятельности иноагента не позднее 19 мая 2025 года.

«Сегодня приговором суда Юрий Дудь признан виновным и заочно приговорен к лишению свободы сроком на 1 год 10 месяцев, с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Юрий Дудь* проживает за пределами России. Он объявлен в розыск.

* Включен в перечень иноагентов Минюста РФ