Юный спортсмен попытался защитить друга и получил пулю в плечо у бара

В одном из баров в подмосковной Истре пьяный дебошир затеял конфликт с 18-летним спортсменом, который в результате получил огнестрельное ранение. Пока пострадавший восстанавливался в больнице, виновник происшествия оставался на свободе, сообщает РЕН ТВ .

Конфликт 3 месяца назад у одного из баров. Семен Т. был несовершеннолетним и у заведения оказался случайно. Парень лишь договорился о встрече со знакомыми, которые отдыхали в баре. Неожиданно в баре началась потасовка, в которой начали жестоко избивать друга Семена Николая П. Семен пришел на помощь товарищу.

«Он начал отходить. Я пошел за ним. Несколько ударов ему накинул, и такой хлопок посреди улицы. Вижу: искры в полу, я сначала не понял, что произошло. Я увидел, что у меня прострелено плечо, я весь в крови», – рассказал Семен.

Пулю травматического пистолета удалось достать лишь под наркозом. Спортсмен потерял несколько литров крови и восстанавливался несколько недель.

Семен является серебряным призером чемпионата мира по боевому самбо. Осенью он должен был ехать на крупный международный турнир в Грецию, однако из-за огнестрельного ранения пропустил соревнования.

При этом окружение Николая утверждает, что именно Семен нанес им серьезные травмы, а они являются пострадавшими в конфликте. При этом мать стрелка пыталась мирно решить конфликт и даже предлагала за это 200 тыс. рублей, но мать Семена отказалась от предложения. Жена Николая является внештатным сотрудником полиции, поэтому семья Семена опасается, что он избежит ответственности.

