Юный художник «тюнингует» авто на парковках Новокузнецка

В Новокузнецке пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о вандализме. Неизвестный испортил краской из баллончика автомобиль ее родных, припаркованный во дворе многоквартирного дома на время их отсутствия, сообщает Сiбдепо .

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Злоумышленник нанес краску из баллончика на дверные ручки и колесные диски машины. Оперативники быстро установили личность виновника, которым оказался ребенок.

«При просмотре записей камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома заявительницы, полицейские обнаружили, что краску нанес маленький мальчик. Инспекторы по отделам несовершеннолетних установили личность правонарушителя. Им оказался 7-летний будущий первоклассник одной из городских школ», — отметили в ведомстве.

По словам юного жителя Новокузнецка, он нашел баллончик с краской во время прогулки с приятелем и распылил содержимое на первый попавшийся под руку автомобиль. В результате инцидента сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с матерью ребенка, и теперь ей предстоят финансовые затраты на восстановление первоначального вида поврежденного автомобиля.