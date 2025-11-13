Яркие и привлекательные: малыш съел капсулы для стирки в Новосибирске

Малыш попал в больницу после того, как съел капсулы для стирки в Новосибирске

В Новосибирске мама ненадолго отвлеклась, а 11-месячный малыш съел несколько капсул для стирки из-за легко открывающейся упаковки, сообщает Baza .

Пока мама заваривала чай, двухлетняя дочь смогла вскрыть коробку капсул для стирки и рассыпала их на полу. После этого 11-месячный сын съел несколько капсул, которые привлекли его ярким цветом.

У пострадавшего медики выявили химическую интоксикацию. До прибытия скорой помощи у ребенка началась рвота и поднялась температура. В больнице у пациента диагностировали еще пневмонию, которая стала следствием попадания в дыхательные пути жидкости или химических средств.

Подобные случаи не единичные за последнее время. В соцсетях сейчас вирусится тренд, где дети специально пробуют на вкус яркие капсулы для стирки. Пользователи требуют от производителей усиления методов защиты на коробках, изменив клик-застежки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.