Якутский «терминатор» проломил стену в ИВС и заявился к другому задержанному
SHOT: в Якутии мужчина ногой проломил стену в камере временного содержания
В Якутии задержанный мужчина ногой проломил стену в камере изолятора временного содержания (ИВС), сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как буйный мужчина ногой выбивает часть стены, за которой на лавочке мирно спал другой заключенный. Выломав стену, якутский «терминатор» входит в соседнюю камеру.
По предварительной информации, громилой оказался член районной сборной по якутской борьбе хапсагай. По словам местных жителей, мужчина является родственником экс-главы населенного пункта Дьохсогон. Задержали спортсмена якобы за нанесение побоев действующему главе села Валентина Охотина.
При этом в отделе буйный задержанный не только проломил стену, но и начал кидаться скамейкой.