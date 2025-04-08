Якутский «терминатор» проломил стену в ИВС и заявился к другому задержанному

SHOT: в Якутии мужчина ногой проломил стену в камере временного содержания

В Якутии задержанный мужчина ногой проломил стену в камере изолятора временного содержания (ИВС), сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как буйный мужчина ногой выбивает часть стены, за которой на лавочке мирно спал другой заключенный. Выломав стену, якутский «терминатор» входит в соседнюю камеру.

По предварительной информации, громилой оказался член районной сборной по якутской борьбе хапсагай. По словам местных жителей, мужчина является родственником экс-главы населенного пункта Дьохсогон. Задержали спортсмена якобы за нанесение побоев действующему главе села Валентина Охотина.

При этом в отделе буйный задержанный не только проломил стену, но и начал кидаться скамейкой.