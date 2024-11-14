«Яйца титановые»: якут отпилил себе ногу ножом и 17 дней выживал в осаде на СВО

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Якут из ВС РФ отпилил себе ногу ножом и 17 держал оборону в окопе на СВО

Участник СВО родом из Якутии самостоятельно отрезал свою ногу ножом, чтобы не допустить гноения раны, и 17 дней держался в окопе под натиском украинских военных. По итогу якутский боец выжил, а кадры с ним опубликовал военкор Евгений Лисицын в своем Telegram-канале .

Военного зовут Александр. По словам бойца, когда его конечность начала гноиться, он сделал себе укол обезболивающего и ножом отпилил собственную ногу.

Александр отметил, что он держал оборону в окопе вместе с товарищами.

«Вот такие вот есть у нас отважные ребята. У которых яйца титановые, не стальные», — говорит автор видео, снимая якутского армейца.

Боец — уроженец Горного района Якутии, ему 38 лет. Судя по видео, армеец находится в госпитале.