Ядовитый укус в ногу: жена оригинально наказала мужа после ссоры в Ленобласти

Жена покусала мужа после ссоры и занесла в рану смертельную инфекцию

В селе Паша Ленинградской области жена решила оригинально наказать супруга. Она укусила мужчину в ногу, а затем его пришлось госпитализировать, сообщает «Mash на Мойке» .

Мужчина проснулся среди ночи от резкой боли, потому что в это момент жена вцепилась зубами ему в ногу. Уже утром он обнаружил, что женщина украла его документы, а укус супруги оказался ядовитым.

Через несколько дней нога сильно опухла. Оказалось, что у мужчины началось гнойное воспаление из-за инфекции, которую жена занесла при укусе.

В хирургическом отделении у него диагностировали флегмону. Мужчина отправился в полицию, чтобы наказать агрессивную жену. Он считает, что через рану она заразила его венерическим заболеванием.

