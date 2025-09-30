«Я жив!»: в Аргентине мужчина вышел из запоя и попал на свои похороны
Издание Daily Star написало о забавном случае в Аргентине: мужчину по имени Максимилиано Энрике Акосто посчитали погибшим. Полицейские сообщили его матери о том, что его сбил грузовик в то время, как он был в запое, сообщает «Царьград».
Женщина даже опознала его по одежде и устроила похороны, на которые пришли все родственники и друзья, однако на церемонию пришел сам Акоста.
«Я жив!» — закричал мужчина.
Он рассказал, что гостил у приятеля в другом населенном пункте, где они несколько суток употребляли спиртное. Вернувшись домой после запоя, Акоста столкнулся с тем, что его оплакивают и готовят к погребению.
Тело покойного, которое ошибочно находилось в доме аргентинской семьи, было возвращено в морг. Причиной инцидента стала оплошность сотрудников, которые предоставили неверные останки для идентификации. Обстоятельства происшествия расследуются органами прокуратуры.
