«Я жив!»: в Аргентине мужчина вышел из запоя и попал на свои похороны

В Аргентине семья хоронила мужчину, пока он был жив и в запое

Издание Daily Star написало о забавном случае в Аргентине: мужчину по имени Максимилиано Энрике Акосто посчитали погибшим. Полицейские сообщили его матери о том, что его сбил грузовик в то время, как он был в запое, сообщает «Царьград» .

Женщина даже опознала его по одежде и устроила похороны, на которые пришли все родственники и друзья, однако на церемонию пришел сам Акоста.

«Я жив!» — закричал мужчина.

Он рассказал, что гостил у приятеля в другом населенном пункте, где они несколько суток употребляли спиртное. Вернувшись домой после запоя, Акоста столкнулся с тем, что его оплакивают и готовят к погребению.

Тело покойного, которое ошибочно находилось в доме аргентинской семьи, было возвращено в морг. Причиной инцидента стала оплошность сотрудников, которые предоставили неверные останки для идентификации. Обстоятельства происшествия расследуются органами прокуратуры.

