«Я из СБУ. Вы все умрете»: Миша Хохол устроил шоу на суде об убийствах на Кипре

В суде в Санкт-Петербурге прокурор запросил 24,5 года лишения свободы для бывшего депутата Госдумы II созыва Михаила Глущенко, известного по прозвищу Миша Хохол. Он обвиняется в организации убийства трех человек на Кипре в 2004 году, сообщает Бриф24 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Гособвинитель ходатайствует об отправке Глущенко в колонию строгого режима и назначении ему штрафа в 300 000 рублей. Миша Хохол проходит обвиняемым по делу об организации убийств двух коммерсантов и переводчицы на Кипре.

По версии следствия, в 2004 году бывший депутат защищал бизнес братьев Вячеслава и Сергея Шевченко от «иных криминальных структур», за что они платили парламентарию ежемесячно по 50 000 долларов. Один из братьев позже передумал «работать» с Глущенко, в ответ на что последний требовал с коммерсанта 10 000 000 долларов или акции ОАО «Метрополь». Шевченко отказался, и тогда бывший законодатель решил организовать убийство его брата.

В своем последнем слове 67-летний Миша Хохол утверждал, что уже давно был завербован Украиной и является подполковником СБУ, добавляет 47news. Он также говорил, что по Петербургу якобы могут ударить «грязной бомбой» и просился на Украину. По словам экс-депутата, там живет его дочь и он знает, как нужно взаимодействовать с украинской стороной.

«Если этих людей не найти — то грязная бомба. Я же работал тренером по боксу, а там много людей и из Москвы, и из Львова. Я им понравился, как спортсмен. Приняли меня на работу, дали звание подполковника СБУ. Я там не простой человек. Время — это ваша жизнь. Вы все умрете, город умрет. Вы не понимаете, они все взорвут. Они сумасшедшие на голову и почти все боксеры», — говорил Глущенко из клетки.