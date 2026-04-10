«Я боюсь за будущее этой страны»: удары ЦАХАЛ разрушили жилые районы Бейрута

После новых ударов Армии обороны Израиля в Бейруте не осталось безопасных районов, сообщает RT .

Корреспондент Жоэль Марун рассказал с места событий, что под обстрел попал густонаселенный район Аль-Барбур с многоэтажной застройкой. Серьезные повреждения получили торговые лавки и магазины.

В центральном районе Тель-Хайят удар пришелся по жилому дому — здание почти полностью разрушено.

«Мне очень грустно и страшно, ведь у меня есть семья. Я боюсь за будущее этой страны, за то, куда она движется. Она прекрасна, и я люблю ее. Я вырос здесь, родился во время войны и, вероятно, умру в условиях военного конфликта», — рассказал один из жителей.

По данным RT, число жертв израильских ударов по Ливану 8 апреля возросло до 303. Оператор Али Рида Сбейт отметил, что Израиль начал бомбардировки без предупреждения и возможности эвакуировать мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаку Израиля на Ливан, в результате которой погибли мирные жители.

