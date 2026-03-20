Извращенец 3 часа сидел в кустах со спущенными штанами у детсада в Зеленограде

Родители заметили мужчину со спущенными штанами у детсада в Зеленограде

Мужчина почти три часа просидел со спущенными штанами в 20-м микрорайоне московского Зеленограда у детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал « Зеленоград 20 микрорайон ».

Рядом расположены две детские площадки, детские сад и центр. Мужчина сидел на лавочке в кустах.

Правонарушителя обнаружили, когда он надевал штаны. Мужчина, по словам очевидцев, не славянской внешности.

После обнаружения правонарушитель начал кричать, что больше так делать не будет, а затем убежал. На опубликованной в Сети видеозаписи, которую сняли прогуливающиеся родители, видно, как мужчина пытается поспешно скрыться. По словам очевидцев, они не успели вызвать полицию.

