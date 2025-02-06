Известный бард выпал из окна 10 этажа во время обысков в Петербурге

Уральский бард Вадим С. выпал из окна 10 этажа ЖК на Парфеновской улице в Петербурге, когда к нему пришли силовики с вопросами о финансировании ВСУ, сообщает «Фонтанка» .

Мужчина во время обысков отошел на кухню, чтобы, по его словам, выпить воды. А позднее под окнами многоэтажки заметили тело.

В конце января бард отпраздновал свое 59-летие. Музыкант родился в Снежинске на Урале на Урале, жил в Екатеринбурге. В 1900-е годы он закончил Британскую школу журналистики, создавал и вел программу «Антология авторской песни», которая выходила на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург».

Последние 10 лет мужчина давал уроки игры на гитаре. Занятия проходили очно и онлайн. На сайте он писал, что переехал в Санкт-Петербург, активно дает концерты и продолжает работать над новыми проектами.