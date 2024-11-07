«Известия»: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова, сообщает газета «Известия» .

Сейчас бывший высокопоставленный полицейский находится в изоляторе временного содержания, указано в публикации со ссылкой на собственный источник.

Полковнику в отставке вменяют превышение должностных полномочий.

По данным портала «Фонтанка», следствие будет ходатайствовать об аресте Колесникова.