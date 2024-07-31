сегодня в 10:16

Израильского раввина задержали в аэропорту Москвы с психотропными таблетками

Раввина из Израиля Аарона Цадикова поймали в аэропорту Домодедово с двумя упаковками седативного транквилизатора «Ксанакс», сообщает Baza .

Цадиков является раввином общины горских евреев «Шаарей Кедуша». 25 июля он собирался возвращаться в Израиль. Когда мужчина шел по «зеленому» коридору, его задержали сотрудники таможни.

В ручной клади раввина обнаружили две упаковки «Ксанакса» по 6 блистеров и 60 таблеток. По данным экспертизы, в таблетках содержалось 0,0588 г алпразолама.

Сейчас по факту инцидента назначали проверку, в ближайшие дни могут возбудить уголовное дело о контрабанде психотропных веществ.