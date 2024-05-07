Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП «Рафах»

По данным издания Haaretz, все поставки гумпомощи, направлявшиеся в сектор Газа через данный КПП, были приостановлены.

Еще израильская армия ликвидировала не менее 20 бойцов палестинского движения и ряд подземных тоннелей, которыми они пользовались.

6 мая ЦАХАЛ начал военные действия на востоке Рафаха, где находятся около 1,5 млн палестинцев, которые бежали с севера и из центра сектора Газа. Как пишет France Presse, из-за атаки погибли 5 человек, еще есть пострадавшие.