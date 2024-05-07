Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП «Рафах»
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Военные Израиля заняли палестинскую часть контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах», находящегося на границе сектора Газа и Египта, сообщает РИА Новости.
По данным издания Haaretz, все поставки гумпомощи, направлявшиеся в сектор Газа через данный КПП, были приостановлены.
Еще израильская армия ликвидировала не менее 20 бойцов палестинского движения и ряд подземных тоннелей, которыми они пользовались.
6 мая ЦАХАЛ начал военные действия на востоке Рафаха, где находятся около 1,5 млн палестинцев, которые бежали с севера и из центра сектора Газа. Как пишет France Presse, из-за атаки погибли 5 человек, еще есть пострадавшие.