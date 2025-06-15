Израиль ударил бомбой по зданию Минобороны Ирана
Фото - © скриншот
ЦАХАЛ атаковал здание иранского министерства обороны, которое находится в городе Исфахан, сообщает SHOT.
В результате удара был сильно поврежден цех, где производились иранские дроны.
По предварительной информации, ударили израильской бомбой Spice 1000.
В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.