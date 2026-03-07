Израиль разбомбил ряд критически важных военных объектов Ирана

сегодня в 10:12

Тель-Авив атаковал основной военный вуз КСИР — Университет имени Имама Хусейна. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале .

Вуз был резервным объектом, где проводились сборы солдат Корпуса стражей исламской революции.

На территории вуза было расположено большое количество военных объектов КСИР. Еще под ударом оказались хранилище ракетной части Ирана и подземная инфраструктура. Там Тегеран держал баллистические ракеты.

На территории объекта были военные бункеры, также там функционировали командные центры, где работали высокопоставленные чиновники Ирана.

Израиль и США атаковали Тегеран и другие города страны 28 февраля. Иран ответил. Взаимные удары и боевые действия продолжаются.

