Израиль перехватил гуманитарную флотилию с Гретой Тунберг у берегов Газы

Израильские военные корабли перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд» вблизи территориальных вод сектора Газа. В данный момент связь с активистами, среди которых находится известная экоактивистка Грета Тунберг, прервана, и их судьба остается неизвестной. Об этом сообщает SHOT .

Флотилия, состоящая из десятков судов Global Sumud, направлялась к побережью Газы с гуманитарными грузами с целью «прорвать блокаду региона». Инициативу поддержали более десяти министров иностранных дел, политиков и депутатов из Италии, Испании, Португалии и других стран.

Власти Израиля, в свою очередь, утверждают, что единственной целью «Сумуд» является провокация. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир даже заявил, что участников флотилии следует «заключить в тюрьму как террористов».

Утром 1 октября стало известно, что в 10-30 км от судов флотилии были замечены более 20 кораблей ВМС Израиля. Позже они окружили флотилию и потребовали изменить курс, не приближаясь к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними была прервана.

По предварительным данным, уже задержаны два флагманских судна флотилии — «Альма» и «Сириус». Судьба остальных кораблей и активистов на борту пока остается неизвестной.

