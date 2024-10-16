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Израиль открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН в Ливане

Информация о том, что Израиль открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН, расположенного в южном Ливане, появилась 16 октября, пишут РИА Новости .

Уточняется, что огонь по опорному пункту Израиль открыл из танка. Другой информации пока нет.

Ранее миротворцы ООН заявили, что сразу три израильских подразделения вошли в Ливан 13 октября. При этом два танка вторглись на позиции миротворцев.

Информация о случившемся и пострадавших уточняется.