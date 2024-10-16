Израиль открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН в Ливане
Информация о том, что Израиль открыл огонь по опорному пункту миротворческих сил ООН, расположенного в южном Ливане, появилась 16 октября, пишут РИА Новости.
Уточняется, что огонь по опорному пункту Израиль открыл из танка. Другой информации пока нет.
Ранее миротворцы ООН заявили, что сразу три израильских подразделения вошли в Ливан 13 октября. При этом два танка вторглись на позиции миротворцев.
Информация о случившемся и пострадавших уточняется.