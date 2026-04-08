Израиль нанес удар рядом с журналистами RT в Бейруте

Израильская армия нанесла удар рядом со съемочной группой RT в Ливане. В центре Бейрута прогремели как минимум два взрыва.

В центре Бейрута сохраняется напряженная обстановка. Корреспондент RT Стив Суини передал, что в городе были слышны не менее двух взрывов.

«Это очень серьезный сигнал о том, что в Ливане сейчас нет прекращения огня», — подчеркнул он.

В марте израильский удар по журналистам RT в Ливане вызвал резонанс в социальных сетях. Тогда глава бюро RT в Ливане Стив Суини и его оператор получили ранения в результате атаки.

Телеканал также публиковал кадры момента удара по съемочной группе.

