Израиль нанес массированный удар по югу и востоку Ливана
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Израиль совершил массированный удар по югу и востоку Ливана, где находились военные объекты группировки «Хезболла», которые и были целью атаки, сообщает РЕН ТВ.
Израиль начал атаковать Ливан еще днем 22 мая. Несмотря на то, что официально ЦАХАЛ заявляет, что целью являются военные объекты «Хезболлы», на опубликованных кадрах видно, что взрывы гремели в разных жилых кварталах.
Из-за массированной атаки Израиля могли погибнуть десятки человек. Среди населения началась паника.
На юге Ливана должны были состояться муниципальные выборы, но израильская атака их сорвала. Правительство страны обратилось в ООН с требованием оказать влияние на Тель-Авив и остановить удары.
22 мая по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве был совершен удар баллистической ракетой со стороны представителей движения «Ансар-Аллах».