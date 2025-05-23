Израиль нанес массированный удар по югу и востоку Ливана

Израиль совершил массированный удар по югу и востоку Ливана, где находились военные объекты группировки «Хезболла», которые и были целью атаки, сообщает РЕН ТВ .

Израиль начал атаковать Ливан еще днем 22 мая. Несмотря на то, что официально ЦАХАЛ заявляет, что целью являются военные объекты «Хезболлы», на опубликованных кадрах видно, что взрывы гремели в разных жилых кварталах.

Из-за массированной атаки Израиля могли погибнуть десятки человек. Среди населения началась паника.

На юге Ливана должны были состояться муниципальные выборы, но израильская атака их сорвала. Правительство страны обратилось в ООН с требованием оказать влияние на Тель-Авив и остановить удары.

22 мая по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве был совершен удар баллистической ракетой со стороны представителей движения «Ансар-Аллах».