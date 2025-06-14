Израиль ликвидировал 9 ключевых иранских ученых-ядерщиков и экспертов

«ВВС Израиля в начале операции „Народ как лев“ ликвидировали 9 ведущих ученых и экспертов, которые продвигали программу ядерного оружия иранского режима», — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ добавили, что нанести удар позволили точные данные, которые были собраны разведывательным управлением. Убитые «являлись важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия».

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Цель военной операции — помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки. В ответ Иран ударил ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.