Израиль ликвидировал 9 ключевых иранских ученых-ядерщиков и экспертов
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Израильская армия заявила об уничтожении 9 ключевых иранских ученых-ядерщиков и экспертов, занимающихся развитием ядерной программы страны.
«ВВС Израиля в начале операции „Народ как лев“ ликвидировали 9 ведущих ученых и экспертов, которые продвигали программу ядерного оружия иранского режима», — говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
В ЦАХАЛ добавили, что нанести удар позволили точные данные, которые были собраны разведывательным управлением. Убитые «являлись важными центрами знаний в иранском ядерном проекте и обладали многолетним опытом в разработке ядерного оружия».
Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня. Цель военной операции — помешать Тегерану реализовать планы по созданию ядерного оружия на территории страны в короткие сроки. В ответ Иран ударил ракетами по противнику. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.