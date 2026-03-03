Израиль и США атаковали иранский аэропорт Мехрабад
В аэропорту Мехрабад в Тегеране раздались взрывы, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно, воздушная гавань была атакована ВС Израиля и США. В Сети появились кадры с места происшествия.
На фото изображена инфраструктура аэропорта. Территорию окутал серый дым.
На данный момент информации о наличии погибших и пострадавших нет.
Ранее днем также были слышны взрывы рядом с озером Читгар и ТЦ Iran Mall на северо-западе Тегерана. Над местом происшествия заметили черный дым.
