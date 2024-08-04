Израиль атаковали со стороны Ливана
ПВО Израиля отражает ракетную атаку со стороны Ливана
Система ПВО Израиля «Железный купол» отражает ракетную атаку со стороны Ливана, пишет RT.
«Вооружённые формирования „Хезболлы“ нанесли массированный ракетный удар по израильским населённым пунктам, выпустив свыше 50 ракет», — сказано в сообщении со ссылкой на издание Al Mayadeen.
Информация об ударах поступала из городов Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.
Ранее на севере Израиля объявили воздушную тревогу.