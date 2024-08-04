Израиль атаковали со стороны Ливана

«Вооружённые формирования „Хезболлы“ нанесли массированный ракетный удар по израильским населённым пунктам, выпустив свыше 50 ракет», — сказано в сообщении со ссылкой на издание Al Mayadeen.

Информация об ударах поступала из городов Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.

Ранее на севере Израиля объявили воздушную тревогу.