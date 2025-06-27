Изнасилования и избиения: сына кронпринцессы Норвегии обвинили в преступлениях

сегодня в 18:21

Полиция Осло обвиняет его в изнасиловании, четырех эпизодах сексуального насилия и двух случаях причинения телесных повреждений.

Расследование, которое силовики проводили несколько месяцев, выявило «двузначное» число пострадавших от рук Хейби. Среди доказательств его преступлений: переписка, показания свидетелей и результаты проведенных обысков.

Адвокат обвиняемого Петар Секулич отметил, что подзащитный не признает свою вину по большинству пунктов обвинения, особенно тех, что касаются сексуального насилия.

Королевская семья Норвегии еще не прокомментировала эту ситуацию.

Хейби сейчас живет отдельно. Он находится на свободе в ожидании суда. Также у мужчины есть право на презумпцию невиновности.