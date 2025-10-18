Изнасиловал ребенка и сжег труп: раскрыто страшное убийство 30-летней давности

Задержан мужчина, изнасиловавший и убивший ребенка 31 год назад под Ростовом

Судимый мужчина в августе 1994 года изнасиловал 8-летнюю девочку и сжег труп в Ростовской области. Его удалось поймать лишь 31 год спустя, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел 2 августа 1994 года. В процессе тушения пожара в квартире дома в поселке Каменоломни нашли труп девочки. У нее были признаки насильственной гибели.

Тогда правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина надругался над ребенком, устроил поджог для сокрытия улик и сбежал из дома через окно. Быстро поймать преступника тогда не удалось.

Правоохранители в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет организовали судебно-генетические экспертизы. Сотрудникам полиции удалось установить личность возможного злоумышленника и провести его задержание.

Преступление, предположительно, совершил несколько раз судимый мужчина из города Шахты. Однажды он сидел за 11 эпизодов преступлений, которые связаны с детьми. Фигуранта заключили под стражу.

