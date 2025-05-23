Изъят львенок, которого незаконно держали в столичной квартире

В квартире Окружном проезде незаконно держали трехмесячного самца азиатского льва. Документов, подтверждающих, что животным владеют легально, не показали, поэтому питомца изъяли, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Азиатский лев находится в списке видов животных, которые подпадают под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы следит за выяснением обстоятельств покупки хищника, а также его содержания.

При сотрудничестве с управлением Росприроднадзора по Москве и Калужской области львенка отдали в специализированную организацию. Там его обследуют и будут содержать.

На опубликованном видео на львенке надет ошейник. Он играл с сотрудниками государственных органов власти, которые проводили изъятие.